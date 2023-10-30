29 октября, 22:05
Палестино-израильский конфликт

Израиль совершил три авианалета на южные районы Ливана

Самолеты еврейского государства 29 октября дважды атаковали ущелье Тейр-Харма и расположенный там поселок Йатыр

БЕЙРУТ, 30 октября. /ТАСС/. Самолеты ВВС Израиля трижды наносили в воскресенье ракетные удары по населенным пунктам на юге Ливана. Как сообщило агентство Al Watania, рейды были совершены на поселки Бараашит, Рмейш и Ярун, откуда ранее произвели запуски управляемых ракет бойцы вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах".

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Израильские самолеты дважды атаковали в середине дня ущелье Тейр-Харма и расположенный там поселок Йатыр. О последствиях налетов и жертвах среди мирных граждан сведений не поступило.

Ранее израильские беспилотные летательные аппараты нанесли удары по местности Иклим-эт-Туффах, которая находится под контролем шиитских бойцов. Это уже вторая атака израильских ВВС на позиции "Хезболлах" за рекой Литани.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что удары ВВС наносились "по инфраструктуре, используемой для управления террористическими действиями". 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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