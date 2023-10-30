Экс-советник Кучмы заявил, что Украина находится в тупике

Олег Соскин отметил, что ВСУ несут "огромные потери", а президент страны Владимир Зеленский не выполнил ни одного из своих обещаний

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного из своих обещаний и продолжает их давать, по сути скрывая истинное состояние дел в стране. Такое мнение высказал в воскресенье вечером экс-советник бывшего президенты Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Ничего хорошего нет, в принципе только одно плохое. В целом положение для Украины нехорошее, - сказал он на видео, которое разместил на YouTube. - Единственное, где все хорошо, так это в выступлениях Зеленского. <...> Новости есть, только правды нет. Прошел год - никакого контрнаступления, наступления нет и не будет. Никакой "крымской платформы" не будет, никакой "формулы мира" не будет - это все утопия".

Соскин также напомнил, что "ни одно обещание Зеленского, ни в мирный период, ни сейчас во время войны - ничего не выполнено". Страна находится "в состоянии фактически тупика". "На фронте никаких там продвижений, позитива, ничего нет. Огромные потери украинской армии в живой силе и технике. Да уже и никакого контрнаступления нет. <...> 4 ноября будет уже пять месяцев так называемого абсолютно бездарного - проигрышного, кровавого, убойного для украинской армии - контрнаступления. Зеленский, кто за это отвечать будет? Ты должен отвечать!" - заключил экс-советник Кучмы.

Он также выразил мнение, что помощь Украине будет сокращаться как со стороны Европы, так и со стороны США.