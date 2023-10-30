Иордания запросила у США комплексы ПВО Patriot для обороны границ

Представитель королевских ВС бригадный генерал Мустафа аль-Хияри подчеркнул, что беспилотники стали угрозой для всех иорданских фронтов

БЕЙРУТ, 30 октября. /ТАСС/. Королевство Иордании обратилось к Соединенным Штатам с просьбой усилить систему противовоздушной обороны, учитывая угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов.

Об этом заявил телеканалу Al Mamlaka представитель королевских ВС бригадный генерал Мустафа аль-Хияри.

"Мы направили в США запрос о предоставлении зенитно-ракетных комплексов Patriot для защиты границ, - сказал он. - Беспилотники стали угрозой для всех наших фронтов". По словам генерала, дроны используются также в контрабанде наркотиков.

"Иордания не в состоянии развернуть эти комплексы самостоятельно, поэтому мы попросили США, которые являются нашим стратегическим партнером", - пояснил генерал. Он указал также, что ЗРК Patriot "пригодятся для отражения баллистических ракет в разгар неспокойной обстановки вокруг Иордании".

Аль-Хияри сообщил, что Иордания продолжает усилия по налаживанию воздушного моста для поставок гуманитарной помощи палестинскому населению в секторе Газа. Он подчеркнул также, что военные аэродромы в королевстве "не будут использованы для переброски боеприпасов и военной техники в Израиль".