В Палестине назвали невозможным урегулирование в Газе в отрыве от Западного берега Иордана

Палестинский премьер Мухаммед Штайе в интервью газете The Guardian также усомнился в вероятности заключения каких-либо договоренностей со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху

ЛОНДОН, 30 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что при урегулировании палестино-израильского конфликта нужно рассматривать не только ситуацию в секторе Газа, но и на Западном берегу реки Иордан.

По его словам, Палестинская национальная администрация (ПНА) не готова "управлять делами Газы без политического решения для Западного берега". "Я не приемлю этого. Наш президент [Махмуд Аббас] не приемлет этого, - сказал Штайе в интервью британской газете The Guardian. - Нам необходимо полноценное мирное видение". Он подчеркнул, что палестино-израильский конфликт может быть урегулирован исключительно на основании принципа двух государств.

Штайе отметил, что в настоящее время приоритетом ПНА, управляющей частью территорий на Западном берегу Иордана, является обеспечение режима прекращения огня в Газе. Палестинский премьер добавил, что в урегулировании конфликта прежде всего заинтересованы арабские страны. "По правде говоря, арабы устали от нас, - указал он. - Они хотят добиться решения палестинского вопроса, потому что мы доставляем им дискомфорт". При этом Штайе выразил мнение, что западные страны не предпринимают действий для достижения мира в регионе.

Он также поставил под сомнение возможность заключения каких-либо договоренностей со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху. "Он не рассматривает нас как партнеров", - объяснил премьер Палестины. Вместе с тем Штайе признал, что ПНА фактически находится "между молотом и наковальней", учитывая, что палестинские власти вынуждены одновременно иметь дело с воинственным правительством Израиля и жителями Западного берега Иордана, требующими от администрации оказать помощь Газе.