СМИ: США надавили на Израиль для ограничения масштабов операции в Газе

Полномасштабное наземное вторжение в анклав создало бы риск для жизней заложников, пишет The Times of Israel

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена оказала давление на власти Израиля с целью ограничения масштабов операции в секторе Газа, израильские войска в любом случае сдерживают себя в действиях против палестинцев. С таким утверждением выступило израильское издание The Times of Israel (TOI) со ссылкой на американского чиновника.

По утверждению собеседника издания, администрация Байдена настаивала в беседах с властями Израиля, что наземная операция в Газе должна "носить более ограниченный характер", как это и происходит сейчас в северной части анклава.

The Times of Israel отмечает, что ровно такую ограниченную по масштабам операцию и проводят сейчас израильские власти, также возражая против крупномасштабного наземного вторжения, поскольку в последнем случае возник бы риск для жизней заложников, удерживаемых сейчас в Газе. Как замечает издание, Израилю не требовалось давление из Вашингтона для выбора текущего пути реализации своих военных целей в секторе Газа.

Вместе с тем The Times of Israel отмечает, что в Вашингтоне сохраняются сомнения по поводу дальнейшего хода операции в связи с тем, что Израиль официально не объяснил, какой сценарий уготован Газе по окончании операции и какая сила будет управлять палестинским анклавом по завершении военных действий, учитывая, что официально заявленная израильской стороной задача подразумевает полное уничтожение военного и управленческого потенциала палестинской радикальной организации ХАМАС, которая сейчас удерживает полную власть в Газе. Американский чиновник в беседе с The Times of Israel отметил, что в Вашингтоне в частном порядке доводят до израильской стороны в лице премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его помощников свою озабоченность по поводу того, кто будет в дальнейшем управлять сектором Газа.