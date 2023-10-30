29 октября, 23:47
Палестино-израильский конфликт

В окрестностях сектора Газа прозвучали сирены воздушной тревоги

До этого сигнал дважды звучал в кибуце Киссуфим, расположенном недалеко от анклава, сообщила пресс-служба армии Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетной атаки, прозвучали в прилегающих к сектору Газа районах Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В районах, прилегающих к сектору Газа, зазвучали сирены", - говорится в заявлении. Также сообщается, что до этого сигнал воздушной тревоги дважды звучал в кибуце Киссуфим, расположенном недалеко от Газы.

Ранее армейская пресс-служба сообщала о срабатывании сирен в северной части Израиля. По данным военных, тревога была объявлена в городе Кирьят-Шмона, расположенном у самой границы с Ливаном. 

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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