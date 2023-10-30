Израиль обвинил ХАМАС в манипуляциях с использованием заложников

Министр обороны еврейского государства Йоав Галант назвал истории, которые публикует движение, частью "психологической игры"

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Йоав Галант выразил мнение, что члены палестинской радикальной организации ХАМАС прибегают к "психологическим манипуляциям" в вопросе удерживаемых в секторе Газа заложников. Как сообщила пресс-служба Минобороны Израиля, об этом он заявил на встрече с родственниками заложников, находящихся в палестинском анклаве после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября.

"Истории, которые публикует ХАМАС, являются частью их психологической игры, и они оказывают большое влияние на всю нацию Израиля. ХАМАС цинично использует тех, кто нам дорог, они сознают боль и оказываемое давление", - заявил министр, чьи высказывания приводит пресс-служба военного ведомства.

Как отметили в Минобороны, Галант в ходе встречи ответил на вопросы родственников заложников и обсудил с ними то, какие меры принимает Израиль для освобождения их близких из плена. "Мне было важно встретиться с вами и выслушать вас. Возвращение заложников и нахождение пропавших без вести израильтян - это задача первостепенной важности. У меня две цели: вернуть тех, кто был похищен, и победить в этой войне. Остальное сейчас не так важно", - сказал им Галант.

Он подчеркнул, что израильские власти собрали сейчас лучших людей, чтобы выполнить эту задачу и вернуть всех пленных домой. "Вы все видели, что из себя представляет ХАМАС: сейчас нет ничего важнее, кроме как вернуть заложников и искоренить ХАМАС", - отметил министр.

Галант добавил, что все действия израильской армии в секторе Газа "связаны с усилиями по возвращению заложников". "Если ХАМАС не почувствует военного давления, ничего не продвинется. Они стремятся к коллапсу израильского общества изнутри и используют заложников самым жестоким образом. Военная операция нацелена среди прочего на повышение шансов на возвращение наших людей", - отметил глава израильского Минобороны.