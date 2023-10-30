Yonhap: Пхеньян отбуксировал дрейфовавшее в Японском море судно

Как ранее информировало агентство, моряки КНДР сообщили, что дрейфовали в море около 10 дней и что хотят вернуться на родину

СЕУЛ, 30 октября. /ТАСС/. Власти КНДР отбуксировали судно, дрейфовавшее в водах к северу от разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей. Ранее команде этого судна оказали помощь южнокорейские военные, сообщило агентство Yonhap.

29 октября Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея информировал, что патрульный самолет заметил судно из КНДР в 3 км к северу от разграничительной линии в Японском море. Позднее к нему подошел южнокорейский корабль. Как информировало агентство Yonhap, моряки КНДР сообщили, что дрейфовали в море около 10 дней и что они хотят вернуться на родину. Они также попросили продукты и воду, южнокорейские военные удовлетворили эту просьбу из гуманитарных соображений.

Помимо этого, южнокорейская сторона оповестила о ситуации власти КНДР. Как отметил источник агентства, длина судна составляет примерно 10 м, скорее всего, оно было коммерческим. Южнокорейские военные не пытались установить личности людей на его борту, поскольку судно дрейфовало к северу от разграничительной линии.