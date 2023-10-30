Глава МИД Израиля рассказал коллеге из Южной Кореи о ситуации вокруг Газы

В ходе беседы Эли Коэн подчеркнул, что ХАМАС представляет непосредственную угрозу для еврейского государства и его народа

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн созвонился с коллегой из Южной Кореи Пак Чином и рассказал ему о ситуации вокруг сектора Газа, где израильские войска проводят военную операцию после нападения на Израиль сторонников палестинской радикальной организации ХАМАС 7 октября.

"У меня состоялся сегодня телефонный разговор с моим хорошим другом, министром иностранных дел Республики Корея Пак Чином. Я сообщил ему о последних событиях в войне против ХАМАС и поблагодарил его за поддержку корейского правительства [оказанную] Израилю, в том числе в ООН", - написал министр на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Коэн отметил, что в ходе беседы с южнокорейским коллегой он подчеркнул, что "Израиль имеет право на защиту своего народа и вынужден защищаться от ХАМАС, который представляет собой непосредственную угрозу для Израиля и его народа".