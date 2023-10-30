СМИ: в Дженине идет бой палестинского сопротивления с силами ЦАХАЛ

Израиль атаковал город с использованием более чем 30 единиц бронетехники, сообщает агентство Tasnim

ДУБАЙ, 30 октября. /ТАСС/. Столкновения израильской армии с бойцами палестинского сопротивления происходят в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан.

Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

По его данным, "тяжелые бои завязались в Дженине в результате атаки израильской армии". "Силы израильского режима атаковали город Дженин с использованием более чем 30 единиц бронетехники в понедельник, что привело к ожесточенному боестолкновению с бойцами сопротивления в этом районе", - сообщает агентство.