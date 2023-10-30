30 октября, 00:27
Палестино-израильский конфликт

США не планируют направлять войска в зону палестино-израильского конфликта

Вашингтон не указывает, что делать еврейскому государству, но при этом предоставляет консультации, оборудование и дипломатическую поддержку, отметила вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не планируют направлять войска в зону палестино-израильского конфликта, утверждает вице-президент США Камала Харрис.

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"У нас нет намерений, мы не вынашиваем планов по отправке боевых частей в Израиль или Газу, точка", - заявила она в интервью в эфире телекомпании CBS в воскресенье, отвечая на вопрос о том, могут ли американские войска быть втянуты в конфликт на Ближнем Востоке. Как сообщает CBS, Харрис подчеркнула, США не указывают Израилю, что делать, при этом предоставляют консультации, оборудование и дипломатическую поддержку.

"Израиль, бесспорно, имеет право на самозащиту", - заявила Харрис, отметив, что при этом важно различать ХАМАС и население Палестины. По ее словам, США "четко дали понять, что законы войны должны соблюдаться, а гуманитарная помощь должна поступать". 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильХаррис, Камала
© Информационное агентство ТАСС
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