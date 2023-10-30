В Китае заявили, что международная безопасность неделима

Заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся подчеркнул, что всем странам необходимо работать сообща

ПЕКИН, 30 октября. /ТАСС/. Международная безопасность обладает свойством неделимости, поэтому глобальное сообщество должно сотрудничать, чтобы справиться с кризисами. Об этом заявил заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР генерал-полковник Чжан Юся на официальной церемонии открытия X Сяншаньского форума по безопасности.

"Международная безопасность неделима. Поэтому мы должны работать сообща, чтобы справиться с многочисленными кризисами", - сказал он.

"Некоторые страны привержены игре с нулевой суммой и закону джунглей", - сказал он. Такие страны создают маленькие закрытые альянсы и продвигают политику односторонних действий в международных отношениях, добавил он.

Также Чжан Юся заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) намерена усилить сотрудничество с Вооруженными силами России.

"Мы продолжим углублять стратегическое доверие и сотрудничество с российскими военными", - сказал он.

Он добавил, что НОАК планирует развивать отношения с Вооруженными силами США в соответствии с принципом взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

Отношения с Тайванем

Заместитель председателя ЦВС КНР заявил, что НОАК никогда не позволит острову Тайвань отделиться от КНР.

"Тайваньский вопрос лежит в основе основных интересов Китая, принцип "одного Китая" является всеобщим консенсусом международного сообщества, - сказал он. - Кто бы ни пытался в какой-либо форме отделить Тайвань от Китая, китайские военные никогда не позволят этому произойти".

О форуме

X Сяншаньский форум по безопасности открылся 29 октября. Он пройдет до 31 октября. Помимо академиков и дипломатов, в нем принимают участие официальные делегации из более чем 90 стран, включая Россию, Великобританию, Иран, Саудовскую Аравию и США. Примерно треть делегаций представлена на уровне министров обороны и начальников генеральных штабов.

Главная тема мероприятия - "Общая безопасность, устойчивый мир". Участники форума обменяются мнениями по глобальной и региональной безопасности, особое внимание уделят Азии, Ближнему Востоку и Европе. Кроме того, они обсудят вопросы, связанные с искусственным интеллектом и ядерными рисками.