Австралия сообщила об отсутствии прогресса в торговых переговорах с ЕС

Переговоры между сторонами застопорились из-за позиции Евросоюза в отношении торговых наименований и маркировки

СИДНЕЙ, 30 октября. /ТАСС/. Министр торговли Австралии Дон Фаррелл сообщил об отсутствии прогресса в торговых переговорах с Евросоюзом. Соответствующее заявление главы ведомства было распространено министерством торговли страны.

"Задача министра торговли Австралии заключается в том, чтобы обеспечить наилучшие условия для национальных производителей, бизнесменов и потребителей, но пока добиться прогресса [в торговых переговорах с ЕС] нам не удалось", - сообщил Фаррелл, отметив, что работа над соглашением о свободной торговле с Евросоюзом "будет продолжена". "Я надеюсь, что однажды мы подпишем договор, который принесет пользу и Австралии, и нашим европейским друзьям", - подчеркнул он.

Переговоры о торговом соглашении между Австралией и ЕС застопорились из-за позиции Евросоюза в отношении торговых наименований и маркировки. Несмотря на длительные консультации и обсуждения, сторонам так и не удалось договориться о праве австралийских производителей выйти на европейский рынок, используя привычные торговые марки для своих товаров. Причиной для спора стали названия 172 продуктов и 236 алкогольных напитков, имеющих в ЕС маркировку в рамках программы географических указаний. Наиболее острые дискуссии вызвал призыв сменить наименования сыров (феты, моцареллы, горгонзолы, грюйера и рокфора) и игристых вин (просекко).

Обсуждение всеобъемлющего торгового соглашения между ЕС и Австралией началось в мае 2018 года, однако переговоры были приостановлены осенью 2021 года из-за осложнения отношений между Австралией и Францией, последовавшего за разрывом договора на строительство дизель-электрических подводных лодок, о котором Канберра объявила после создания трехстороннего военного альянса Австралии, Великобритании и США AUKUS. После прихода к власти нового правительства (в мае 2022 года) Канберре удалось наладить отношения с Парижем и вернуться к обсуждению торгового соглашения с ЕС.