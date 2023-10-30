В Казахстане пресекли деятельность притонов и казино в центре торговли на границе с КНР

Криминальный бизнес был направлен на вовлечение местных женщин в сексуальное рабство, сообщили в пресс-службе казахстанского министерства внутренних дел

АСТАНА, 30 октября. /ТАСС/. Сотрудники МВД Казахстана пресекли на территории Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" на границе с Китаем деятельность притонов и подпольных казино. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел.

"МВД совместно с Комитетом национальной безопасности на территории Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" пресечена деятельность притонов и подпольных казино, которые работали под прикрытием оздоровительного центра и гостиничного комплекса. Каждый объект работал круглосуточно, имел физическую охрану, строгий фейс-контроль и принимал в основном иностранных граждан", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что криминальный бизнес был направлен на вовлечение в сексуальное рабство гражданок Казахстана, которым обещали высокую прибыль и конфиденциальность.

"Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции и 5-го управления департамента Комитета национальной безопасности области Жетысу по согласованию с прокуратурой задержано пять основных фигурантов, в том числе двое иностранных граждан. Также доставлено 21 лицо в возрасте от 18 до 36 лет, в числе которых 6 иностранок, оказывающих интимные услуги. По результатам обысковых мероприятий изъяты денежные средства, игровые автоматы, покерные столы и другие вещественные доказательства", - уточнил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Казахстана Куандык Алпыс.

Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" - это комплекс торгового, экономического, инвестиционного сотрудничества и развития туризма, состоящий из казахстанской и китайской частей, расположенных на приграничных сопредельных территориях двух государств.