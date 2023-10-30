В прилегающих к сектору Газа районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Об этом сообщила израильская армия, не приведя подробностей

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги, которые предупреждают население об опасности атаки, вновь прозвучали в районах Израиля, прилегающих к сектору Газа. Об этом сообщила в понедельник Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале.

"Сирены прозвучали в районах, прилегающих к сектору Газа", - говорится в кратком сообщении.

Ранее издание The Times of Israel сообщило о мощном взрыве в небе над Хайфой. При этом воздушная тревога в городе не объявлялась.