30 октября, 03:01
Палестино-израильский конфликт

В прилегающих к сектору Газа районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Об этом сообщила израильская армия, не приведя подробностей

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги, которые предупреждают население об опасности атаки, вновь прозвучали в районах Израиля, прилегающих к сектору Газа. Об этом сообщила в понедельник Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале.

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"Сирены прозвучали в районах, прилегающих к сектору Газа", - говорится в кратком сообщении.

Ранее издание The Times of Israel сообщило о мощном взрыве в небе над Хайфой. При этом воздушная тревога в городе не объявлялась. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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