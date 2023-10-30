ХАМАС выразило разочарование ограниченной поддержкой со стороны арабских стран

Член политбюро движения Муса Абу Марзук отметил, что большие надежды возлагались на "Хезболлах" и "коллег на Западном Берегу"

КАИР, 30 октября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС разочаровано ограниченной поддержкой, которую оказывают ей арабские страны и идеологически заинтересованные стороны. Об этом заявил в эфире телеканала Al Jazeera член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.

"Мы возлагали большие надежды на "Хезболлах" и наших коллег на Западном Берегу, но мы встревожены разочаровывающей позицией наших соратников в Палестинской администрации", - сказал он. Абу Марзук также отметил, что члены Палестинской администрации и представители части арабских стран "тайно призывают Запад ликвидировать ХАМАС".

На прошлой неделе делегация ХАМАС во главе Абу Марзуком посетила Москву, где на встрече с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым стороны обсудили прекращение огня между Палестиной и Израилем. Член политбюро ХАМАС отметил, что движение высоко оценивает позицию России по ближневосточному конфликту и прилагаемые российской дипломатией усилия по его урегулированию.