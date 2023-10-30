СМИ: Япония намерена регулярно перебрасывать свои ВВС в Австралию

По данным газеты Asahi, переброска истребителей может начаться уже в 2024 финансовом году

ТОКИО, 30 октября. /ТАСС/. Министерство обороны Японии прорабатывает план размещения боевых самолетов ВВС страны на военных базах в Австралии на ротационной основе. Они будут принимать там участие в совместных военно-воздушных учениях, сообщила газета Asahi.

Переброска самолетов, по ее данным, может поэтапно начаться уже в 2024 финансовом году. Предполагается в течение нескольких месяцев размещать в Австралии по нескольку новейших боевых самолетов пятого поколения F-35, более старых истребителей F-15, а также F-2, которые представляют собой модернизированные для нужд ВВС Японии американские истребители-бомбардировщики F-16.

Регулярные тренировки в Австралии будут проходить в соответствии с подписанным в январе 2023 года двусторонним соглашением об условиях проведения таких совместных учений. Оно существенно облегчает или отменяет таможенные процедуры, снимает запреты и ограничения на ввоз вооружений и т. д. В августе - сентябре в Австралию уже совершили пробный перелет четыре F-35 японских ВВС. Как отмечает Asahi, регулярное проведение таких учений рассматривается как средство противодействия военной активности КНР в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также в южной части Тихого океана.