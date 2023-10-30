В Китае отметили совпадение позиции с Россией в военной сфере

Заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся назвал министра обороны РФ Сергей Шойгу "большим другом китайских вооруженных сил"

ПЕКИН, 30 октября. /ТАСС/. Позиции Китая и России в военной сфере всегда совпадают, и это способствует развитию двусторонних отношений в этой области. Об этом заявил заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся на переговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Пекине.

"У нас уже сложилась добрая традиция взаимно принимать участие в главных и важных многосторонних мероприятиях, которые проводятся на территориях Китая и России", - сказал Чжан Юся, начиная переговоры, состоявшиеся на полях X Сяншаньского форума по безопасности, который проходит в Китае.

"Товарищ министр, вы - большой друг китайского народа, китайских вооруженных сил", - отметил он, обращаясь к главе российского военного ведомства.

Чжан Юся напомнил, что их первая встреча с Шойгу состоялась в 2012 году. "С того момента мы часто встречались. Сегодня у нас 10-я, юбилейная встреча. Могу отметить, что за это время наши предложения, наши замыслы всегда совпадают. И очень приятно отметить, что наши договоренности в очень большой степени способствуют развитию наших двусторонних отношений в военной сфере", - подчеркнул он.