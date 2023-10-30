Кандидат правящей в Болгарии коалиции лидирует на выборах мэра Софии

Васил Терзиев набрал 30,33% голосов по итогам обработки 7,27% бюллетеней

СОФИЯ, 30 октября. /ТАСС/. Представитель правящей коалиции "Продолжаем перемены" - "Демократическая Болгария" (ПП - ДБ) и организации "Спаси Софию" Васил Терзиев лидирует в борьбе за пост мэра болгарской столицы. Как сообщает Центральная избирательная комиссия, по итогам обработки 7,27% протоколов избирательных комиссий Терзиев получил поддержку 30,33% избирателей. Его оппонентом во втором туре голосования станет представитель коалиции "Болгарская социалистическая партия за Болгарию" ("БСП за Болгарию") Ваня Григорова (22,97%), на третьей позиции находится представитель партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Антон Хекимян (17,31%).

На выборах депутатов городского совета также лидируют кандидаты ПП - ДБ, получающие поддержку 32,88% избирателей, коалиция с участием ГЕРБ набирает 19,6% голосов, "БСП за Болгарию" - 15,24%, партия "Возрождение" - 11,85%, коалиция КОД - 4,75%, партия "Есть такой народ" - 4,5%.

По итогам голосования несколько областных центров определили своих победителей уже в первом туре. В городе Бургас по итогам обработки 53,24% протоколов избирательных комиссий побеждает кандидат ГЕРБ, действующий мэр города Димитар Николов, набирающий 61,26% голосов избирателей. В Стара-Загора обработаны 29,98% протоколов, кандидат от ГЕРБ, мэр города Живко Тодоров побеждает, набрав 53,26%. В городе Враца кандидат ГЕРБ, мэр Калин Каменов набирает 67,23%, обработаны 56,06% протоколов. В Кырджали успеха добился кандидат "Движения за права и свободы" Ерол Мюмюн - 52,99%, обработано 35,75% протоколов. В городе Монтана побеждает кандидат коалиции с участие ГЕРБ Златко Живков - 59,33%, обработано 43,54% протоколов. В городе Перник успеха добился кандидат "Движения за развитие Перника", действующий мэр Станислав Владимиров - 81,6%, обработано 48,56% протоколов. В городе Тырговиште побеждает кандидат ГЕРБ Дарин Димитров - 67,37%, после обработки 54,98% протоколов. По итогам обработки 100% протоколов в Ямболе успеха добился кандидат от группы "Прямая демократия" Валентин Ревански - 79,15%.

В остальных областных центрах страны 5 ноября предстоит второй тур голосования, выбирать будут из двух кандидатов, получивших поддержку более 50% избирателей.

Всего на посты в местных администрациях претендуют представители от 58 партий и 9 коалиций, а также независимые кандидаты.

Голосование в Болгарии завершилось в воскресенье в 20:00 (21:00 мск), по данным МВД, оно прошло без серьезных происшествий. Подсчет голосов избирателей продолжается.