Посол КНДР в Анголе нанес "прощальный визит" к президенту этой страны

Агентство Yonhap предполагает, что такой жест означает закрытие посольства

СЕУЛ, 30 октября./ТАСС/. Посол КНДР в Луанде Чо Бён Чхоль встретился с президентом Анголы в рамках "прощального визита" и передал ему послание лидера народной республики Ким Чен Ына. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Посол нашей страны в Анголе нанес прощальный визит к президенту. Посол Чо Бён Чхоль почтительно передал теплые приветствия президенту Жоау Лоуренсу от председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына", - информирует ЦТАК. Лидер Анголы выразил признательность и попросил передать собственное послание. Встреча состоялась 27 октября.

"Он пожелал, чтобы КНДР добилась еще больших успехов в экономическом развитии. Подчеркнул намерение правительства Анголы и впредь безостановочно развивать и укреплять двусторонние дружеские отношения", - добавило агентство. Южнокорейское агентство Yonhap интерпретирует это сообщение как объявление о закрытии посольства КНДР в Анголе.

30 октября ЦТАК также опубликовало сообщение о прощальной встрече посла КНДР в Уганде с президентом этого государства, которая состоялась 23 октября. Как сообщил 24 октября портал Chimpreports, лидер этой африканской страны Йовери Кагута Мусевени заявил, что КНДР закрывает свое посольство в Кампале в соответствии с решением сократить число дипломатических представительств в Африке в "целях повышения эффективности работы".