В МО Белоруссии заявили, что эффективность НАТО в Европе стоит под вопросом

Глава ведомства Виктор Хренин отметил опасную тенденцию, когда для противодействия своим конкурентам на международной арене возрождаются старые союзы государств

ПЕКИН, 30 октября. /ТАСС/. Североатлантический альянс пытается глобализировать свои функции, но даже в Европе его эффективность стоит под вопросом. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, выступая на X Сяншаньском форуме по безопасности.

"Наметилась опасная тенденция, когда для противодействия своим конкурентам на международной арене возрождаются старые союзы государств, формируются новые военно-политические блоки, а также расширяются функции существующих региональных альянсов, - заявил Хренин. - НАТО заявляет о глобализации своих функций на всю планету, хотя даже на территории Европы эффективность данного альянса под большим вопросом".

Он отметил, что украинский конфликт служит "неисчерпаемым источником для пополнения нелегальных рынков вооружений" из-за поставляемой Украине военной помощи. По его словам, "западные вооружения и боеприпасы появляются в различных горячих точках планеты".

Хренин сказал, что для Украины "грозил катастрофой обход требования конвенции о запрещении разработки, накопления бактериологического, биологического и токсичного оружия. "Фактически территория и население Украины использовалась Пентагоном как полигон для испытания новых разработок биологических, поражающих агентов", - отметил он.

"Еще один угрожающий аспект [конфликта на Украине] - высокая вероятность масштабных экологических катастроф, обусловленная военным конфликтом. Ведь на территории боевых действий находится целый ряд атомных электростанций, попадающих под удары и обстрелы", - указал белорусский министр.

О форуме

10-й Сяншаньский форум по безопасности открылся 29 октября. Он продлится до 31 октября. Помимо академиков и дипломатов, в нем принимают участие официальные делегации из более чем 90 стран, включая Россию, Великобританию, Иран, Саудовскую Аравию и США. Примерно треть делегаций представлена на уровне министров обороны и начальников генеральных штабов. Российскою делегацию возглавил министр обороны Сергей Шойгу.

Главная тема мероприятия - "Общая безопасность, устойчивый мир". Участники форума обменяются мнениями по глобальной и региональной безопасности, особое внимание уделят Азии, Ближнему Востоку и Европе. Кроме того, они обсудят вопросы, связанные с искусственным интеллектом и ядерными рисками.