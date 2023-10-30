Спецпредставители США и Китая обсудили действия КНДР

Стороны, в частности, говорили о якобы "все более дестабилизирующем и эскалационном поведении" Пхеньяна

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель США по КНДР Сон Ким и спецпредставитель китайского правительства по делам Корейского полуострова Лю Сяомин обсудили действия КНДР. Об этом говорится заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Как отмечается в документе, представители США и Китая в ходе видеоконференции говорили о якобы "все более дестабилизирующем и эскалационном поведении" Пхеньяна. Кроме того, они обсудили тему приписываемого КНДР военного сотрудничества с РФ, а также утверждения о принудительной высылке властями Китая перебежчиков из КНДР, отметили в пресс-службе Госдепа.

В документе подчеркивается, что американский дипломат заявил своему китайскому коллеге о "приверженности США миру и стабильности на Корейском полуострове и дипломатии с КНДР". Также он выразил готовность Вашингтона к продолжению контактов по теме КНДР на всех уровнях.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь. В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков проинформировал журналистов, что РФ и КНДР не подписывали никаких соглашений по итогам состоявшихся в сентябре переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Ким Чен Ына, в том числе о военно-техническом сотрудничестве.