30 октября, 05:43

В Индии будут добиваться освобождения своих граждан, приговоренных к казни в Катаре

В августе 2022 года группу индийских граждан задержали на катарской территории, предположительно, по обвинению в шпионаже в пользу Израиля

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 октября. /ТАСС/. Индия намерена добиваться освобождения восьми своих граждан, приговоренных к смертной казни в Катаре. Об этом заявил глава МИД республики Субраманьям Джайшанкар.

Он сообщил, что встретился с семьями индийцев, которым был вынесен в Катаре смертный приговор. "Правительство придает этому делу самое серьезное значение и полностью разделяет тревогу и боль семей [осужденных]. Правительство продолжит прилагать все усилия для их освобождения", - написал министр в соцсети Х (ранее Twitter). По словам Джайшанкара, в этом вопросе власти страны будут тесно сотрудничать с их семьями.

Группа индийских граждан была задержана в Катаре в августе 2022 года, предположительно, по обвинению в шпионаже в пользу Израиля. Катарские власти официально не обнародовали обвинения против них. Все они бывшие военнослужащие ВМС Индии, в том числе старшие офицеры, которые ранее командовали индийскими военными кораблями. До ареста они работали в частной компании Dahra Global Technologies and Consultancy Services, которая обеспечивала обучение и предоставляла другие связанные с этим услуги Вооруженным силам Катара. Как сообщал журнал India Today, индийские морские офицеры имели отношение к программе создания Катаром подводных лодок и обвиняются катарской стороной в передаче этих данных Израилю.

На прошлой неделе МИД Индии распространил заявление, согласно которому суд первой инстанции Катара вынес индийцам смертный приговор. Индийское внешнеполитическое ведомство заявило тогда, что шокировано решением суда. 

Теги:
ИндияКатарИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация