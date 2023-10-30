В Индии будут добиваться освобождения своих граждан, приговоренных к казни в Катаре

В августе 2022 года группу индийских граждан задержали на катарской территории, предположительно, по обвинению в шпионаже в пользу Израиля

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 октября. /ТАСС/. Индия намерена добиваться освобождения восьми своих граждан, приговоренных к смертной казни в Катаре. Об этом заявил глава МИД республики Субраманьям Джайшанкар.

Он сообщил, что встретился с семьями индийцев, которым был вынесен в Катаре смертный приговор. "Правительство придает этому делу самое серьезное значение и полностью разделяет тревогу и боль семей [осужденных]. Правительство продолжит прилагать все усилия для их освобождения", - написал министр в соцсети Х (ранее Twitter). По словам Джайшанкара, в этом вопросе власти страны будут тесно сотрудничать с их семьями.

Группа индийских граждан была задержана в Катаре в августе 2022 года, предположительно, по обвинению в шпионаже в пользу Израиля. Катарские власти официально не обнародовали обвинения против них. Все они бывшие военнослужащие ВМС Индии, в том числе старшие офицеры, которые ранее командовали индийскими военными кораблями. До ареста они работали в частной компании Dahra Global Technologies and Consultancy Services, которая обеспечивала обучение и предоставляла другие связанные с этим услуги Вооруженным силам Катара. Как сообщал журнал India Today, индийские морские офицеры имели отношение к программе создания Катаром подводных лодок и обвиняются катарской стороной в передаче этих данных Израилю.

На прошлой неделе МИД Индии распространил заявление, согласно которому суд первой инстанции Катара вынес индийцам смертный приговор. Индийское внешнеполитическое ведомство заявило тогда, что шокировано решением суда.