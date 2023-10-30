ЦАХАЛ продолжил расширять наземные операции в секторе Газа

По информации армейской пресс-службы, израильские военные поразили 600 целей ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. ЦАХАЛ продолжает расширять наземные операции в секторе Газа, за последние дни нанесены удары по более чем 600 военным объектам радикального движения ХАМАС в анклаве. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Подразделения ЦАХАЛ продолжают расширять наземные операции в секторе Газа. За последние несколько дней ЦАХАЛ нанес удары по более чем 600 террористическим объектам, включая склады оружия, десятки пусковых установок противотанковых ракет, а также укрытия и плацдармы террористической организации ХАМАС", - говорится в заявлении.

В течение ночи "в секторе Газа военнослужащие ЦАХАЛ уничтожили десятки террористов, которые забаррикадировались в зданиях и туннелях и пытались атаковать военных", продолжили в армейском ведомстве. "Ночью военнослужащие обнаружили вооруженных террористов и пусковую установку противотанковых ракет в районе университета Аль-Азхар и направили истребитель для нанесения по ним удара", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, "беспилотный летательный аппарат ЦАХАЛ, управляемый наземными войсками, поразил позицию ХАМАС внутри здания, в котором находились более 20 террористов", отметили военные.