СМИ: Турция может проинформировать МУС о военных преступлениях Израиля

По информации газеты, у Анкары есть веские доказательства военных преступлений Тель-Авива в Газе

АНКАРА, 30 октября. /ТАСС/. Турция не может напрямую обращаться в Международный уголовный суд (МУС) с просьбой инициировать процесс по израильским действиям в секторе Газа, но может проинформировать о преступлениях прокурора. Об этом пишет газета Hurriyet в связи с тем, что президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил о планах объявить Израиль военным преступником.

Издание поясняет, что обращения в МУС от имени государства для Анкары невозможны, поскольку она не подписала Римский статут. Между тем Эрдоган, выступая 28 октября на митинге в поддержку Палестины в Стамбуле, дал понять, что намерен на международном уровне определенным образом "объявить Израиль военным преступником". Расследование подобных преступлений находится в юрисдикции МУС.

Hurriyet пишет, что хотя Турция и не может напрямую обращаться в МУС для учреждения международного трибунала, но через правительственные структуры и неправительственные организации может "информировать аппарат прокурора" о преступлениях. Вероятно, Турция так и будет действовать, считает газета. Она также отмечает, что у Турции есть веские доказательства совершения Израилем военных преступлений в Газе.

Эрдоган на митинге 28 октября сказал, что "уже работает над тем, чтобы объявить Израиль военным преступником". Он также назвал еврейское государство оккупантом, действующим как группировка. При этом радикальное палестинское движение ХАМАС, по его утверждению, не является террористической организацией.

Римский статут - международный договор, учредивший МУС и являющийся его уставом. В компетенцию МУС входит преследование лиц, ответственных за геноцид, преступления против человечества, военные преступления и агрессию. Юрисдикции суда подлежат преступления, совершенные после 1 июля 2002 года на территории государства - участника Римского статута, а также гражданами государств-участников на территории любой другой страны. Если государство, на территории которого произошло преступление, не является участником статута или его граждане подозреваются в тяжких преступлениях, мандат на начало уголовного преследования может выдать СБ ООН.

Израиль не является участником Римского статута. До 2002 года он был участником этого соглашения, но отозвал свою подпись.