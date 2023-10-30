FT: переговоры о заложниках в Газе продолжаются, несмотря на расширение действий Израиля

По словам неназванного чиновника, рассчитывать на быстрый прорыв в переговорном процессе не приходится

ЛОНДОН, 30 октября. /ТАСС/. Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС продолжают переговоры при посредничестве Катара об освобождении заложников, удерживаемых боевиками в секторе Газа, несмотря на расширение еврейским государством сухопутных действий в анклаве. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Они все еще переговариваются. Они слушают [друг друга]. <...> Конечно, темпы [переговоров] уже не те, которые были в четверг или пятницу, но они не приостановились", - указал неназванный чиновник, который ознакомлен с ходом переговоров. В то же время он отметил, что на быстрый прорыв в переговорном процессе рассчитывать не приходится.

Как передает газета со ссылкой на источники, на прошлой неделе участники переговоров об освобождении заложников были настроены весьма оптимистично по поводу их прогресса. "Общие параметры были установлены, но дьявол кроется в деталях, ведь ХАМАС и Израиль друг другу не доверяют", - сообщил неназванный западный дипломат. Однако решение Израиля 27 октября расширить масштабы действий в Газе осложнило переговорный процесс.

Ранее источники ХАМАС сообщили FT, что палестинское движение готово было освободить заложников нееврейского происхождения в обмен на введение режима прекращения огня на пять дней и поставки продовольствия, топлива и медикаментов в больницы Газы под контролем ООН. Однако для освобождения евреев, удерживаемых радикалами, ХАМАС намерено было выдвинуть дополнительные требования, в частности обеспечения условий для переправки раненных в Египет через контрольно-пропускной пункт "Рафах" и освобождения палестинских женщин и детей из израильских тюрем. В то же время, как передали собеседники FT, боевики планировали сохранить в плену израильских солдат для последующих обменов пленными.

27 октября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари объявил, что израильские военные "расширяют масштабы" сухопутной операции в секторе Газа. По его словам, для подготовки наземной операции ВВС Израиля атакуют "подземные цели и объекты террористической инфраструктуры".