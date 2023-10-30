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Палестино-израильский конфликт

Bloomberg: Израиль намерен ликвидировать как минимум 10 тыс. боевиков ХАМАС

Экс-руководитель израильской военной разведки Амос Ядлин отметил, что еврейское государство может создать буферную зону по окончании боевых действий

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Военные Израиля в качестве одной из своих целей ставят ликвидацию по меньшей мере 10 тыс. боевиков палестинского радикального движения ХАМАС, по оценкам еврейского государства, в целом в регионе их около 30 тыс. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на бывшего руководителя израильской военной разведки Амоса Ядлина.

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Ядлин во время разговора с журналистами также отметил, что Израиль не хочет "оккупировать и контролировать два миллиона палестинцев". По его словам, еврейское государство может создать буферную зону по окончании боевых действий для предотвращения очередной атаки боевиков.

Источники в израильских службах безопасности сообщили Bloomberg, что ранее была сформирована группа для уничтожения всех главарей ХАМАС, причастных к атаке, произошедшей 7 октября.

27 октября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари объявил о расширении масштабов сухопутной операции в секторе Газа. По его словам, для подготовки наземной операции ВВС Израиля атакуют подземные цели и объекты террористической инфраструктуры. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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