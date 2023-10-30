В "Хезболлах" предупредили об ответе в случае нарушения Израилем красных линий

В ливанской шиитской организации сообщили о планах продолжить борьбу, "пока планы агрессора не будут сорваны"

БЕЙРУТ, 30 октября. /ТАСС/. Ливанская шиитская организация "Хезболлах" готова к соразмерному ответу в случае, если Израиль переступит красные линии. Об этом в беседе с газетой Asharq Al-Awsat заявил ливанский религиозный и политический деятель, член "Хезболлах" Набиль Каук.

"Наш противник в Израиле хорошо знает наши красные линии, и "Хезболлах" без колебаний встанет на защиту Ливана и его мирных жителей, если враг продолжит нападать на них, - подчеркнул Каук. - "Хезболлах" продолжит свою борьбу, пока планы агрессора не будут сорваны, потому что у нас у всех одна битва и одна судьба, и у нас нет иного пути, кроме победы. Ведь победа в секторе Газа - это в то же время и победа Ливана, и защита всего региона от израильской агрессии".

Еще один член формирования, ливанский политик Мухаммед Раад заявил: "Мы будем действовать там, где должны, и продолжать сдерживать агрессию против тех, кто подвергается варварским нападениям, подобным которых история - по крайней мере, на своем современном этапе - не видела. <...> Мы здесь, в Ливане, полностью готовы".

Со своей стороны член политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил в понедельник в эфире телеканала Al Jazeera, что в организации разочарованы ограниченной поддержкой, которую оказывают ей арабские страны и идеологически заинтересованные стороны, в том числе "Хезболлах". "Мы возлагали большие надежды на "Хезболлах" и наших коллег на Западном Берегу", - указал Абу Марзук.