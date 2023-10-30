В Белоруссии призвали к повышению транспарентности в военной сфере

Министр обороны республики Виктор Хренин заявил, что милитаризация планеты повышает вероятность развязывания "полномасштабных конфликтов во всех регионах мира"

МИНСК, 30 октября. /ТАСС/. Белоруссия на фоне разрушения системы контроля за вооружениями призывает повысить транспарентность в военной сфере с одновременным разоружением до уровня оборонной достаточности. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин, выступая на 10-м Сяншаньском форуме по безопасности.

"Призываем все ответственные независимые страны задуматься над перезагрузкой международной договорной системы, направленной на повышение транспарентности в военной сфере, сохранение паритета военных сил с одновременным разоружением до уровня оборонной достаточности", - цитирует Хренина пресс-служба Минобороны республики.

По его словам, сегодня идет "демонтаж создававшихся десятилетиями механизмов контроля над вооружениями и поддержания стабильности". "И если раньше система договоров обеспечивала баланс сил на минимальном уровне оборонной достаточности, то сегодня уже ничто не сдерживает государства от реализации их агрессивных планов", - подчеркнул Хренин.

По его словам, в Европе бесконтрольность служит толчком к новому витку гонки вооружений. "Неслучайно сегодня видна тенденция по наращиванию государствами военных бюджетов, закупке наступательных вооружений для своих армий, увеличению численности войск, проведению бесконечных учений у границ оппонентов", - отметил Хренин.

Он подчеркнул, что ускоряющаяся милитаризация планеты повышает вероятность развязывания "полномасштабных военных конфликтов во всех регионах мира". Хренин отметил, что на этом фоне идет активация очагов "замороженных конфликтов" по всему миру. "Примеры тому - Сирия, Украина и другие конфликтные зоны. В этом ряду находится сегодня и военное противостояние на Ближнем Востоке", - отметил министр. По его словам, здесь простая логика: геополитические центры силы вовлечены в бескомпромиссное противостояние друг с другом. Идет расчет на то, что локальный конфликт не будет замечен международным сообществом и не будет реакции со стороны международных организаций по безопасности.