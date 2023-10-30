Экс-премьер Украины заявил о дефиците лекарств и медоборудования у ВСУ

Николай Азаров отметил, что многие раненые "умирают из-за некачественного обеспечения"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Дефицит качественных лекарств и медицинского оборудования и трехкратный рост числа раненых военнослужащих привели к серьезным проблемам в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом заявил экс-премьер страны Николай Азаров.

"В украинских госпиталях совершенно безрадостная картина - нет качественных медикаментов и медицинского оборудования, - написал он на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - Украинские медики не скрывают - многих раненых можно было бы спасти, но они умирают из-за некачественного обеспечения лекарствами и медоборудованием".

Причем, пояснил Азаров, все, что привозят волонтеры, - качественное и современное, тогда как то, что выдается государством, низкого качества и может быть использовано лишь в крайних случаях. "Ситуация усугубляется троекратным ростом количества раненых в связи с проведением Украиной контрнаступления", - добавил он.

Между тем, отметил экс-премьер, власти скрывают наличие проблемы.