Пашинян выразил надежду на открытие границы с Турцией

Премьер-министр Армении отметил, что проведели работы по приведению в порядок инфраструктуры, в частности, на КПП в Мараге

ЕРЕВАН, 30 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что договоренности об открытии контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе между Арменией и Турцией в ближайшем будущем будут реализованы.

"Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем реализовать договоренности, достигнутые по итогам переговоров специальных представителей Армении и Турции, об открытии границы между странами. На этом этапе планируется открытие для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов", - сказал Пашинян в парламенте в ходе слушаний по проекту бюджета на 2024 год.

Он отметил, что проведены работы по приведению в порядок инфраструктуры, в частности, на КПП в Мараге.