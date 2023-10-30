30 октября, 07:19

Пашинян выразил надежду на открытие границы с Турцией

Премьер-министр Армении отметил, что проведели работы по приведению в порядок инфраструктуры, в частности, на КПП в Мараге

ЕРЕВАН, 30 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что договоренности об открытии контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе между Арменией и Турцией в ближайшем будущем будут реализованы.

"Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем реализовать договоренности, достигнутые по итогам переговоров специальных представителей Армении и Турции, об открытии границы между странами. На этом этапе планируется открытие для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов", - сказал Пашинян в парламенте в ходе слушаний по проекту бюджета на 2024 год.

Он отметил, что проведены работы по приведению в порядок инфраструктуры, в частности, на КПП в Мараге. 

Теги:
АрменияТурцияПашинян, Никол Воваевич
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