Парламент Таджикистана ратифицировал соглашение СНГ о защите авторского права в интернете

В документе также отмечается, что правительство республики должно уведомить Исполком Содружества независимых государств о выполнении процедур, необходимых для вступления в силу договора

ДУШАНБЕ, 30 октября. /ТАСС/. Нижняя палата парламента Таджикистана (Маджлиси намояндагон) ратифицировала соглашение стран - участников Содружества независимых государств (СНГ) о защите авторского права в интернете, подписанное в 2021 году. Об этом говорится в постановлении палаты парламента.

"Ратифицировать Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, подписанное 12 ноября 2021 года в городе Минске", - говорится в документе, опубликованном в банке правовой информации республики.

В документе также отмечается, что правительство Таджикистана должно уведомить Исполком СНГ о выполнении республикой процедур, необходимых для вступления в силу соглашения.

Соглашение направлено на выработку и реализацию мер по созданию механизмов противодействия нарушению прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете. Оно позволит установить общие подходы к решению проблем, возникающих при охране и защите прав на интеллектуальную собственность в цифровой среде. Координировать взаимодействие сторон будет Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в рамках СНГ.

В мае соглашение было ратифицировано Казахстаном, в октябре 2022 года сообщалось, что документ также утвердили в Узбекистане. В сентябре того же года оно вступило в силу для России.