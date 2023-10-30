Парламент Турции не утвердил график обсуждения протокола о приеме Швеции в НАТО

Источник в законодательном органе сообщил, что документ поступил на оценку и согласование в две комиссии - по национальной обороне и по международным делам

АНКАРА, 30 октября. /ТАСС/. Парламент Турции пока не выработал четкий график обсуждения и голосования по протоколу о вступлении Швеции в НАТО. Об этом ТАСС сообщил участвующий в оценке протокола источник в законодательном органе.

"Подписанный президентом протокол поступил в соответствующие комиссии на рассмотрение. Документ получен, он у нас. Но пока он ожидает обработки. О том, когда он поступит на обсуждение генассамблеи [парламента] и голосование, графика или даты еще нет", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что протокол поступил на оценку и согласование в две комиссии - по национальной обороне и по международным делам. Основную работу будет вести комиссия по международным делам. Повестка парламента, как ожидается, в ближайшее время будет сосредоточена на подготовке бюджета.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о присоединении Швеции к НАТО и внес его в парламент 23 октября. Турецкие власти ранее заявляли о возможности рассмотрения заявки Швеции в октябре, с началом осенней сессии парламента.

Протокол к настоящему времени ратифицировала 31 страна альянса, не одобрили его только Турция и Венгрия. Договоренность о скорейшей ратификации этого документа Анкарой была достигнута между НАТО, Турцией и Швецией перед саммитом НАТО в Вильнюсе в июле, однако турецкая сторона тогда выдвинула ряд условий одобрения заявки, включая сотрудничество в противодействии терроризму и ускорение экономической и визовой интеграции с ЕС.