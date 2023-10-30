30 октября, 07:40

Меликов посоветовал участникам беспорядков в Махачкале отправиться на СВО

Глава Дагестана Сергей Меликов осмотрел международный аэропорт региона
© ТАСС/ Reuters

По словам главы Дагестана, так задействованные в инциденте смогут "отмыться от позора"

МАХАЧКАЛА, 30 октября. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов предложил задержанным в аэропорту Махачкалы отправиться добровольцами в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

"У нас пока еще нет такого, чтобы задерживали за правонарушение и отправляли в зону проведения СВО. <...> Люди, которые выполняют задачи боевые в интересах нашей страны, должны делать это осознанно. Если кто-то из задержанных участников беспорядков изъявит желание, как говорится, отмыться от позора, принять участие либо в составе добровольческих подразделений, либо заключит контракт с Вооруженными силами, я буду это только приветствовать, но каких-то специальных мер нет", - сообщил журналистам в понедельник глава региона Сергей Меликов.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны 60 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильМеликов, Сергей АлимовичДагестанВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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