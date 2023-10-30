30 октября, 07:30,
обновлено 30 октября, 08:32
Палестино-израильский конфликт

Посол Израиля заявил, что у страны нет и не может быть прямых переговоров с ХАМАС

Александр Бен Цви отметил, что все заложники должны быть освобождены без каких-то условий

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Прямых переговоров между Израилем и ХАМАС нет и не может быть, заявил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви в эфире телеканала "Россия-24". Он добавил, что израильская сторона не владеет информацией о состоянии заложников, находящихся у ХАМАС.

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"Нет прямых переговоров между Израилем и ХАМАС и не может быть, потому что наша позиция очень простая: все заложники должны быть освобождены без каких-то условий. Это гражданское население, <...> у нас нет, к сожалению, информации, что с ними происходит", - сказал он. 

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