Медведчук заявил, что Зеленского ждет политическое поражение

Лидер движения "Другая Украина" также отметил, что некоторые события отодвинули Киев на второй план и поставили под вопрос дальнейшее финансирование страны

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Украина в 2024 году рискует остаться без финансирования со стороны США и ЕС, что в условиях уже существующей долговой кабалы будет означать финансовый крах страны, за которым последует и политическое поражение нынешней власти. Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

Он отметил, что уже сейчас некоторые мировые события отодвинули Украину на второй план в международной повестке и поставили под вопрос дальнейшее финансирование Киева западными странами. "Формирование нового миропорядка и многополярности, смещение фокуса на Ближний Восток, грядущие выборы в США, а также прошедшие выборы в отдельных странах Евросоюза, в частности в Словакии, прогнозируемо отодвинули Украину на второй план, загнали [президента Владимира] Зеленского в долговой и военный тупик, а саму страну - в наихудшее финансовое положение за все годы независимости", - написал Медведчук в своей авторской колонке на платформе "Смотрим.ру".

Анализируя ситуацию, политик пришел к выводу, что "в нынешней финансово-долговой ситуации Украина рискует окончательно потерять финансирование со стороны США и ЕС, подвергнув страну финансовому краху". Между тем Украина, по его словам, уже находится в долговой яме. Он напомнил о том, что в 2023 году бюджет профинансирован Западом на $35,4 млрд, в целом с 24 февраля 2022 года - на $66,5 млрд , а на 2024 год заложена потребность еще в $42,85 млрд международной помощи.

Главным фактором и первопричиной сложившейся ситуации Медведчук посчитал "заведомо вредительскую и абсолютно иррациональную" экономическую политику Зеленского предыдущих лет, когда не учитывались национальные интересы, разрывались кооперационные связи с Россией и Украина под внешним управлением превращалась в "сырьевого карлика". "Существующая долговая кабала - следствие прямолинейно ущербной политики властей, обрекающей нынешнее и будущее поколения на нищету", - заявил Медведчук.

В этих условиях Украина, заручившись "иллюзорными гарантиями американо-европейского партнерства", оказалась неспособна противостоять РФ "в войне на истощение", подчеркнул он. Зеленский, по его словам, "сегодня сделал главное для уничтожения Украины - он ликвидировал ее экономику". "Речь уже не идет о том, что страна сидит на долговой игле, все значительно хуже, - выразил предположение Медведчук. - Новые кредиты Украину никак не спасут, поскольку их не хватит на погашение долгов. Любой мир, прекращение огня покажет экономическую несостоятельность страны, которая тут же станет банкротом".

Поэтому, по его словам, чем больше страна воюет, тем дольше она оттягивает этот момент. Но чем больше она воюет, тем больше должна. "Потому экономическую войну Зеленский уже проиграл. За этим обязательно последует политическое поражение", - резюмировал Медведчук.