СМИ: замгенсека ООН по гуманитарным вопросом направится в Израиль

По информации Yedioth Ahronoth, Мартин Гриффитс уже получил визу для въезда в страну

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс получил визу для въезда в Израиль и посетит еврейское государство в понедельник. Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.

По ее информации, предоставленная израильским МИД виза будет действовать всего несколько дней на время визита Гриффитса. Информации о том, с кем замгенсека ООН планирует встретиться в еврейском государстве, не приводится.

25 октября постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что еврейское государство будет отказывать в визах представителям всемирной организации из-за позиции ее генсека Антониу Гутерриша в отношении палестино-израильского конфликта. По его словам, еврейское государство было намерено отказать Гриффитсу в визе. При этом дипломат отметил, что "пришло время преподать им (представителям ООН - прим. ТАСС) урок".

За день до этого Гутерриш выступал на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН, посвященных ситуации на Ближнем Востоке, где заявил, что однозначно осуждает атаку ХАМАС на Израиль 7 октября, но призвал помнить, что это произошло не на пустом месте и что жители Палестины "на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации". Эрдан после этого призвал его немедленно уйти в отставку из-за непонимания "кампании массовых убийств детей, женщин и стариков", развязанной ХАМАС. В свою очередь глава МИД Израиля Эли Коэн после выступления на дебатах в Совбезе ООН заявил, что в свете текущего обострения палестино-израильского конфликта отказывается от личных встреч с Гутерришем.