30 октября, 07:39,
обновлено 30 октября, 08:18
Палестино-израильский конфликт

Посол в РФ заявил, что Израиль не заинтересован в расширении конфликта с Палестиной

По словам Александра Бен Цви, израильская сторона готова к такому сценарию с военной точки зрения

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Израильская сторона готова к расширению конфликта на Ближнем Востоке с военной точки зрения, но не имеет к этому никакого интереса, заявил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви в эфире телеканал "Россия-24".

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"Мы готовы с военной точки зрения. Но у нас нет никакого интереса к расширению этого конфликта", - указал дипломат.

"Не мы начинаем обстрелы Ливана и Сирии по своей инициативе, - продолжил он. - "Хезболлах", шиитские группировки в Сирии и так далее начинают обстреливать территорию Израиля как бы в помощь ХАМАС".

По словам Бен Цви, у израильской стороны "нет никакого интереса ни к территории Ливана, ни к территории Сирии". "Там будет спокойно, тогда не будет никаких ответных обстрелов с нашей стороны", - добавил посол. 

Теги:
ЛиванПалестинаСирияРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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