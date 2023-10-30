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обновлено 30 октября, 08:16
Палестино-израильский конфликт

Посол Израиля заявил, что страна не планирует уничтожать сектор Газа

Александр Бен Цви отметил, что есть план ликвидировать военные структуры ХАМАС и вернуть заложников

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Израильская сторона не планирует уничтожать сектор Газа и переселять его жителей, есть план уничтожить военные структуры ХАМАС, заявил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви в эфире телеканала "Россия-24".

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"Нет никакого плана уничтожить сектор Газа. Я не знаю, откуда это берется, но такого плана нет. Есть план уничтожить военные структуры ХАМАС и вернуть заложников, все", - сказал дипломат, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что уничтожение сектора Газа и изгнание из анклава 2 млн жителей создаст катастрофу на долгие десятилетия, если не на столетия. Бен Цви также отметил, что "никакого переселения не планируется".

"Если там люди будут мирно жить, заниматься экономикой, заниматься своими делами, образованием и так далее - ничего такого не будет", - добавил посол. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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