Минобороны Вьетнама сообщило об успешном региональном сотрудничестве АСЕАН и Китая

Переговоры по выработке Кодекса правил поведения сторон в Восточном море "приносят положительные результаты", сказал генерал армии Фан Ван Зянг

ХАНОЙ, 30 октября. /ТАСС/. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и Китай успешно продвигают региональное сотрудничество, в том числе по вопросу выработки Кодекса правил поведения сторон в Восточном (Южно-Китайском) море. Об этом заявил министр национальной обороны Вьетнама генерал армии Фан Ван Зянг, выступая в Пекине на X Сяншаньском форуме по безопасности.

"В региональном масштабе сотрудничество Китая и АСЕАН развивается все более успешно, при этом переговорный процесс выработки Кодекса правил поведения сторон в Восточном море первоначально принес положительные результаты, демонстрируя политическую решимость сторон создать эффективный, действенный кодекс, направленный на поддержание мира, стабильности, безопасности и свободу судоходства и авиации в Восточном море", - сказал Фан Ван Зянг. По его словам, кодекс не только регламентирует специфические особенности различных аспектов безопасности, но и стремится конкретизировать международное право, особенно Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года и обязательства соответствующих сторон. "Мы верим, что документ станет стандартом поведения для обеспечения региональной безопасности", - подчеркнул глава вьетнамского военного ведомства.

Он также обратил внимание, что на фоне современных вызовов, с которыми сталкивается регион и весь мир, международное сообщества должно объединить усилия для принятия ответных мер. "В то время как мир, сотрудничество и развитие являются основными тенденциями и стремлениями всего человечества, стратегическая конкуренция, посягательство на национальный суверенитет, ресурсные и территориальные споры, этнические и религиозные конфликты, терроризм, локальные войны и нетрадиционные вызовы безопасности остро возникают во многих местах на планете, оказывают глубокое и всеобъемлющее воздействие на весь мир и каждую страну, требуя от международного сообщества сообща принимать ответные меры", - отметил Фан Ван Зянг.

АСЕАН была основана в 1967 году и объединяет 10 государств: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.