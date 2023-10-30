Британия потребовала от ХАМАС демонтировать военную инфраструктуру возле больниц

Глава МИД королевства Джеймс Клеверли заявил, что также Лондон настаивает на освобождении всех заложников палестинской организацией

ДУБАЙ, 30 октября. /ТАСС/. Великобритания требует от сторонников палестинского радикального движения ХАМАС демонтировать объекты военной инфраструктуры, расположенные рядом со зданиями больниц в секторе Газа. Об этом заявил глава МИД королевства Джеймс Клеверли в комментарии для телеканала Sky News Arabia.

"Мы требуем, чтобы ХАМАС отпустило всех заложников и демонтировало объекты своей военной инфраструктуры, расположенные рядом с больницами, - подчеркнул Клеверли. - На настоящий момент мы работаем вместе с Израилем над тем, чтобы гарантировать, что гуманитарная помощь доходит именно до палестинцев, а не до боевиков ХАМАС. Палестинскому народу сейчас нужны вовсе не призывы к прекращению огня".

"Мы внимательно следим за Ираном и предостерегаем его от любых безрассудных деяний, которые ставят под угрозу безопасность всего региона", - добавил глава британского МИД.