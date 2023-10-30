Посол Израиля сообщил о поступлении гуманитарной помощи в сектор Газа

Александр Бен Цви уточнил, что каждый день в палестинский анклав прибывает до 100 грузовиков

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Поставки гуманитарной помощи для населения поступают на территорию сектора Газа, заявил израильский посол в РФ Александр Бен Цви в эфире телеканала "Россия-24".

"Туда [в сектор Газа] идет гуманитарная помощь - каждый день до 100 грузовиков. Мы подключили обратно поставку воды на юг сектора Газы, хотя это враждующая с нами территория. Воду мы поставляли 10% и 50% - электричества", - сказал он.

В воскресенье телеканал Al-Qahera al-Ekhbariya проинформировал, что колонна из 10 грузовиков с гуманитарной помощью для населения сектора Газа прибыла туда через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах". По сведениям его источников, Египет активизирует свои контакты со всеми сторонами, чтобы обеспечить доставку большего объема помощи в анклав.

Как отметил в минувший четверг генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт, выступая на открытых дебатах Совета Безопасности ООН, посвященных военной эскалации на Ближнем Востоке, "палестинцы надеются, что в сектор Газа будет поступать 100 грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно". По его словам, направляемые в настоящее время через КПП "Рафах" машины являются "лишь каплей в океане существующих потребностей жителей палестинского анклава".