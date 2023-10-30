Пашинян назвал три принципа урегулирования отношений с Баку

Премьер-министр Армении отметил, что в них входит признание территориальной целостности, открытие региональных коммуникаций, а также взятие Алма-Атинской декларации 1991 года за основу

ЕРЕВАН, 30 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что для достижения мирного договора с Азербайджаном необходимо, чтобы стороны соблюдали три основных принципа урегулирования.

"Согласованы три основных принципа, которые могут поспособствовать установлению мира и регулированию отношений с Баку. И если стороны будут соблюдать эти принципы, подписание мирного договора станет реальным", - сказал Пашинян, выступая в парламенте на слушаниях по бюджету на 2024 год.

Армянский премьер пояснил, что эти принципы: признание странами территориальной целостности друг друга, исходя из того, что территория Армении составляет 29,8 тыс. кв. км, а Азербайджана - 86, 6 тыс. кв. км. Второй принцип, добавил он, состоит в том, что Алма-Атинская декларация 1991 года должна стать политической основой для делимитации и дальнейшей демаркации государственной границы. Третий принцип - открытие всех региональных коммуникации на основе взаимного уважения суверенитета, юрисдикции и законодательств стран, заключил Пашинян.

Армения и Азербайджан ведут переговоры о заключении мирного договора. Одним из серьезных препятствий стал вопрос демаркации общего участка границы. Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели несколько личных встреч при посредничестве России и ЕС. Еще один обсуждаемый сторонами вопрос - открытие региональных коммуникаций. Ереван настаивает, что при этом должен применяться принцип сохранения юрисдикции стран, по территории которых они проходят.

В конце октября Пашинян заявил, что рассчитывает на подписание соглашение о мире и нормализации отношений между Ереваном и Баку в течение нескольких месяцев.