В Италии заявили, что палестино-израильский конфликт будет затяжным

Министр обороны Гуидо Крозетто также признался, что удивлен реакцией Владимира Путина

РИМ, 30 октября. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто считает, что конфликт на Ближнем Востоке будет затяжным, а ответ Израиля на террористическую атаку ХАМАС жестким.

"Европейцам не стоит обольщаться, война будет долгой", - сказал он в интервью газете La Stampa. "Израиль будет делать то, что сказал. Посмотрим, какими будут политические последствия", - добавил министр. "Все знали, что реакция на убийства гражданских лиц со стороны ХАМАС была бы крайне жесткой. Израилю необходимо продемонстрировать свою силу, поскольку его выживание связано со сдерживанием враждебного соседа, который его хочет уничтожить. Им нужен сильный ответ после произошедшего, вскрывшего слабости, о которых никто не подозревал. Вхождение в сектор Газа - часть этого обязательного сценария", - сказал Крозетто.

По мнению итальянского министра, "Израиль - не ХАМАС", "насколько бы жесткой не была реакция, правовое демократическое государство хочет поразить террористов, но не палестинское население". Он также утверждает, что главная разница заключается в том, что ХАМАС хочет уничтожить Израиль и всех евреев.

Он также признался, что немного удивлен реакцией президента РФ Владимира Путина, поскольку "Израиль всегда очень аккуратно старался придерживаться нейтральности в отношении Москвы и Киева". "Сейчас Россия сделала выбор в пользу Ирана", - полагает министр. И он "не понимает" позиции турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Его оценки организации ХАМАС, которую не считает террористической организацией, могут привести к изоляции Турции в НАТО, полагает Крозетто. Он сообщил, что намерен в ближайшее время отправиться в Анкару.