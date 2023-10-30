FT: новая тактика позволяет Израилю использовать преимущество над ХАМАС

По данным газеты, подход еврейского государства в Газе основывается на стремлении "минимизировать собственные потери"

ЛОНДОН, 30 октября. /ТАСС/. Ограниченный по сравнению с первоначальным планом масштаб операций Израиля в секторе Газа помогает израильским военным использовать преимущество в огневой мощи над палестинским движением ХАМАС и минимизировать потери. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников, знакомых с планами Израиля.

По их словам, новая тактика еврейского государства в Газе основывается на стремлении "добиться максимального превосходства в огневой мощи над ХАМАС и минимизировать собственные потери". Меньший, чем ожидалось, масштаб операции в анклаве обеспечит сухопутным войскам более эффективное прикрытие с воздуха, что, по словам одного из собеседников издания, "крайне важно для проникновения в северные районы Газы, где ХАМАС годами воздвигало оборонительные сооружения". Кроме того, такой подход позволит Израилю избежать вовлечения других противников в конфликт, уточняют источники.

Газета The New York Times сообщала 27 октября со ссылкой на источники в правительстве еврейского государства, что премьер Биньямин Нетаньяху отказался подписать приказ о начале широкомасштабной наземной операции в секторе Газа из опасений лишиться доверия населения в случае ее провала. По оценкам газеты, отказ Нетаньяху свидетельствует о наличии разногласий в экстренном кабинете министров, часть из которых рассматривает менее амбициозный план вторжения в Газу, который подразумевает несколько операций, затрагивающих небольшую часть анклава, вместо одной широкомасштабной.

Позднее официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари информировал, что военные расширяют масштабы наземной операции в секторе Газа и наносят удары с воздуха по подземным целям и объектам инфраструктуры ХАМАС.