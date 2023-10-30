В Польше готовы формировать коалицию только при выдвижении Моравецкого в премьеры

Пресс-секретарь правительства Петр Мюллер рассказал, что в парламенте есть сторонники правящей партии "Право и справедливость"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Правящая в Польше партия "Право и справедливость" (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) начнет переговоры о создании парламентской коалиции с представителями других политических сил только в том случае, если нынешний премьер Матеуш Моравецкий вновь будет выдвинут кандидатом на этот пост. Об этом заявил в интервью телеканалу TVP пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

"Официальные переговоры о коалиции с депутатами других партий могут начаться, когда президент выдвинет нашего кандидата (Матеуша Моравецкого - прим. ТАСС) на [пост] премьера", - сказал он.

По словам Мюллера, в парламентских фракциях всех вошедших в Сейм (нижнюю палату парламента) партий "есть политики, программы которых близки к PiS" и которые "не соглашаются с идеей насильственной европейской интеграции".

"У них похожий взгляд, но пока наш кандидат не будет выдвинут на [пост] премьера, они не хотят заявлять о себе, потому что известно, как отнесется к ним либеральная элита", - пояснил Мюллер.

На прошедших 15 октября парламентских выборов PiS получила в Сейме 194 депутатских кресла, крупнейшее оппозиционное объединение "Гражданская коалиция" - 157, движение "Третий путь" - 65, "Левые" - 26, "Конфедерация" - 18.

Правящая партия уже предложила Моравецкого на пост премьера, оппозиционные силы выдвинули своим кандидатом лидера "Гражданской Коалиции" Дональда Туска.