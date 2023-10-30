На Украине заявили о планах запустить "смарт-мобилизацию"

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что желающие смогут подать заявку на воинскую специальность и пройти по ней обучение

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Власти Украины планируют в течение одного-двух месяцев запустить в стране "смарт-мобилизацию", подразумевающую самостоятельный выбор человеком воинской специальности, на которой он готов служить. Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Мы сейчас работаем над пилотом. Я думаю, через месяц-два мы его запустим. Мы хотим запустить так называемую смарт-мобилизацию, когда человек самостоятельно выбирает [специальность, на которой он готов служить]. Это даже не о мобилизации, человек сам себе выбирает специальность, на которую он хочет мобилизоваться, и не по принуждению, а самостоятельно", - сказал он в интервью агентству РБК-Украина.

Как утверждает Федоров, в рамках "смарт-мобилизации" желающие смогут подать заявку на ту или иную воинскую специальность и пройти по ней обучение. "Мы будем запускать пилот на операторов дронов. <...> Это может быть сапер, водитель, все должности будут", - сказал он.

С февраля 2023 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация. В сентябре на Украине расширили перечень годных к мобилизации и сократили список медицинских противопоказаний, а в октябре Минобразования направило во все вузы разъяснение, согласно которому студенты могут быть мобилизованы во время академического отпуска. Также в стране приняли закон, обязывающий встать на учет всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих специальность врача, стоматолога, акушера, медсестры, фармацевта и провизора. Как рассказали ТАСС очевидцы, в Киеве женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование, уже начали проверять военкоматы и ставить на воинский учет. Параллельно на Украине разрабатывается электронный реестр военнообязанных, который будет иметь доступ к их личной информации, содержащейся в базах данных других государственных ведомств.