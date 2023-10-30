Эксперт предложил США изменить подход к российско-украинскому конфликту

По мнению профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса, Украине грозит экономический, демографический и военный коллапс

АФИНЫ, 30 октября. /ТАСС/. План американских неоконсерваторов по окружению России силами НАТО в Черноморском регионе провалился, Украине грозит экономический и военный коллапс. Такое мнение выразил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в статье, опубликованной греческой газетой Kathimerini.

"План неоконсерваторов по окружению России [силами] НАТО в Черноморском регионе провалился. Решения, которые сейчас примут США и Россия, будут иметь огромное значение для мира, безопасности и процветания всего мира. Произошли четыре события, которые разрушили надежды неоконсерваторов на расширение НАТО на восток - Украину, Грузию и так далее. Первое очевидно. Украина опустошена, понеся трагические и ужасающие потери на поле боя. Россия выигрывает военные действия на истощение, что было ожидаемо с самого начала, но неоконсерваторы и ведущие СМИ отрицают это по сей день", - пишет американский экономист.

По его мнению, снижается поддержка Европой стратегии неоконсерваторов США. Польша больше не ведет переговоров с Украиной. Венгрия долгое время выступает против неоконсерваторов. Словакия избрала антинеоконсервативное правительство. Лидеры стран ЕС имеют гораздо более высокий рейтинг неодобрения, чем одобрения. Немаловажно и сокращение экономической поддержки Киева со стороны США. Рядовые члены Республиканской партии, несколько претендентов на пост президента от этой партии и растущее число республиканцев в Конгрессе выступают против дальнейших расходов на Украину, отмечает эксперт. По его оценке, Россия может активизировать наступление, а Украина понесла огромные потери в живой силе, технике, артиллерии и средствах ПВО.

"Украина находится под угрозой экономического, демографического и военного коллапса, - подчеркивает экономист. - Что должно сделать правительство США, чтобы справиться с этой потенциальной катастрофой? Необходимо срочно изменить курс. Великобритания советует США эскалацию, поскольку настаивает на своих имперских грезах XIX века. Американские неоконсерваторы продолжают быть имперски высокомерными. Более хладнокровный подход должен срочно возобладать. Президент Джо Байден должен проинформировать президента Владимира Путина, что США прекратят расширение НАТО на восток, если они достигнут нового соглашения по вопросам безопасности. Байден должен согласиться на переговоры по соглашению о безопасности, которое было бы аналогичным, хотя и не во всех деталях, предложениям президента Путина от 17 декабря 2021 года. Со стороны Байдена было глупо отказываться от переговоров с Путиным в декабре 2021 года. Теперь пришло время сделать это".

Предложения по урегулированию

По мнению Сакса, есть четыре ключевых аспекта достижения соглашения. В этом контексте Байден должен согласиться не расширять НАТО на восток, но и не отменять предыдущих волн расширения. Кроме того, новое соглашение должно охватывать ядерное оружие. Односторонний выход США из Договора по ПРО в 2002 году, из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019 году, размещение ракет Aegis в Польше и Румынии и приостановка действия договора СНВ-3 Россией в 2023 году вызвали серьезную напряженность, продолжал Сакс. Он считает, что Москве и Киеву придется договариваться о новой границе при условии сохранения Крыма и регионов Восточной Украины в составе РФ. Изменения границ будут сопровождаться гарантиями безопасности Украины, которые единогласно поддержат Совет Безопасности ООН и такие государства, как Германия, Турция и Индия, полагает эксперт.

Он считает еще одним аспектом восстановление торгово-экономических, культурных и туристических отношений США, ЕС и России. Ключом к долгосрочному миру в Европе является коллективная безопасность, как этого требует Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, подчеркивает Сакс.