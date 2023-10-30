МИД Палестины сообщил количество попавших под обстрелы в Газе машин скорой помощи

С 7 октября их порядка 50

КАИР, 30 октября. /ТАСС/. Порядка 50 машин скорой помощи подверглись ударам со стороны израильских ВС в секторе Газа после эскалации конфликта с 7 октября. Об этом сообщил МИД Палестины на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным ведомства, по меньшей мере 25 машин в результате ударов вывели из строя. Накануне, как утверждается, под обстрел попала еще одна карета скорой помощи, принадлежащая Палестинскому обществу Красного Полумесяца.