30 октября, 08:40
Палестино-израильский конфликт

МИД Палестины сообщил количество попавших под обстрелы в Газе машин скорой помощи

С 7 октября их порядка 50

КАИР, 30 октября. /ТАСС/. Порядка 50 машин скорой помощи подверглись ударам со стороны израильских ВС в секторе Газа после эскалации конфликта с 7 октября. Об этом сообщил МИД Палестины на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

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По данным ведомства, по меньшей мере 25 машин в результате ударов вывели из строя. Накануне, как утверждается, под обстрел попала еще одна карета скорой помощи, принадлежащая Палестинскому обществу Красного Полумесяца. 

Теги:
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