Иранский парламентарий передал Володину послание от спикера Меджлиса

Мохаммад Багер Галибаф в своем письме обозначил вопросы, происходящие в регионе Ближнего Востока, и призвал к созданию глобального консенсуса "против тех преступлений, которые сегодня совершаются"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Председатель комиссии иранского Меджлиса (парламент) по национальной безопасности и внешней политики Вахид Джалалзаде передал послание председателю Госдумы Вячеславу Володину от спикера Меджлиса Мохаммада Багера Галибафа по ситуации на Ближнем Востоке, передает корреспондент ТАСС.

"Будем очень рады, я и мои коллеги, передать послание господина доктора Галибафа лично Вячеславу Володину, с тем чтобы ознакомиться с его взглядами относительно тех событий, которые сегодня происходят, и передать потом его взгляды господину Галибафу, - отметил иранский парламентарий на встрече с председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким и главой комитета по обороне Андреем Картаполовым. - Господин Галибаф в своем письме, адресованном Володину, обрисовывает вопросы, происходящие в регионе [Ближнего Востока], и призывает к тому, чтобы мы могли создать некий глобальный консенсус против тех преступлений, которые сегодня совершаются".